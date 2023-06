Ljubljanska borza: SBI TOP z rahlo rastjo

Ljubljana, 1. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil rahlo rast. Okrepil se je za 0,88 odstotka na 1226,56 točke. Borzni posredniki so skupno opravili za 904.640 evrov poslov, pri čemer je bilo največ prometa z delnicami Krke, ki so k skupnem prometu prispevale 401.536 evrov. Največ so pridobile delnice Cinkarne Celje.