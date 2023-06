Na ministrstvu za kulturo prvo skupno srečanje treh dialoških skupin

Ljubljana, 1. junija - Na ministrstvu za kulturo je v torek potekala prva skupna seja skupin za trajni dialog s predstavniki javnih zavodov, nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi. V ospredju so bile tri točke, in sicer plačilna politika oziroma zaposlovanje samozaposlenih v kulturi, prostorska problematika ter izboljšanje razpisnih mehanizmov.