V operaciji proti trgovini z ljudmi po svetu prijeli več 200 ljudi

Bruselj, 1. junija - V obsežni operaciji proti trgovini z ljudmi, v kateri je sodelovalo 44 držav, je bilo aretiranih 212 ljudi in identificiranih skoraj 1500 potencialnih žrtev, med katerimi so bili tudi otroci, piše na spletni strani Europola. Operacija je potekala od 8. do 15. maja, v njej je sodelovalo 130.000 policistov, ki so preverili okoli 1,6 milijona ljudi.