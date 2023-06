Hannah Gadsby kot kritična kuratorka razstave o Pablu Picassu

New York, 4. junija - Avstralska komičarka Hannah Gadsby je kuratorka razstave Muzeja Brooklyn v New Yorku o delu španskega slikarja Pabla Picassa (1881-1973), česar se je lotila s feministično-kritičnim pogledom. Razstava z naslovom It's Pablo-matic: Picasso According to Hannah Gadsby bo na ogled do 24. septembra.