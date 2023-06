V Novi Gorici predfestivalsko dogajanje ob Mestu knjige

Nova Gorica, 1. junija - Nova Gorica bo danes in v petek gostila sklop prireditev, ki jih pripravljajo pred letošnjim festivalom Mesto knjige, ki bo v Novi Gorici sicer septembra. Organizatorji so pripravili dogajanje ob knjigah, literarnih pogovorih ter glasbi, obiskovalcem bo na voljo tudi mikro knjižni sejem, so sporočili iz Društva humanistov Goriške.