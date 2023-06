Digitalni dediščinski inkubator povezal kulturno dediščino in digitalne vsebine

Maribor, 1. junija - Z Dnevom odprtih Duri se danes v Mariboru končuje projekt Digitalni dediščinski inkubator (DDI), ki so ga Društvo Idrija 2020, brkinski Zavod Dobra pot in mariborsko Kulturno - izobraževalno društvo (KID) Kibla zasnovali z namenom povezovanja kulturne dediščine in sodobnih digitalnih tehnologij. Med rezultati so dediščinski spletni tečaji.