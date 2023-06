Evroposlanci pred evropskimi volitvami 2024 opozorili na nevarnosti tujega vmešavanja

Strasbourg, 1. junija - Evropski poslanci so danes v luči evropskih volitev junija 2024 v poročilu posebnega odbora za zunanje vmešavanje v demokratične procese EU opozorili, da gre na njih pričakovati še več tujega vmešavanja, zlasti na spletnih platformah, dezinformacij in napadov na demokracijo. Evropsko komisijo in države EU so pozvali k sprejetju ustreznih ukrepov.