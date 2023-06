Na Japonskem najtoplejša pomlad v zgodovini

Tokio, 1. junija - Japonska je letos doživela najtoplejšo pomlad v zgodovini, je danes sporočila japonska meteorološka agencija. Temperature marca, aprila in maja so bile za 1,59 stopinje Celzija višje od povprečja za enako trimesečno obdobje v zadnjih 30 letih. To je največja razlika, odkar je agencija leta 1898 začela izvajati primerljive meritve.