Delavske organizacije znova pozivajo k spoštovanju sodbe vrhovnega sodišče glede delavcev IPS

Koper, 1. junija - Obalna sindikalna organizacija KS 90, Delavska svetovalnica in Pisarna Sonce Slovenije upravo in nadzorni svet Luke Koper vnovič pozivajo k uresničitvi sodbe vrhovnega sodišča, da se delavcem, ki so bili zaposleni pri nekdanjih zunanjih izvajalcih pristaniških storitev (IPS), prizna obstoj delovnega razmerja in izplača razlike v plačah.