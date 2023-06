Z okroglo mizo začetek Spomladanske konference Nemške akademije za jezik in slovstvo

Ljubljana, 2. junija - Z okroglo mizo Glasovi v jeziku: Literatura - jezik - identiteta - nacija, ki jo bo drevi gostila Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), se bo v Ljubljani začela tridnevna Spomladanska konferenca Nemške akademije za jezik in slovstvo. Udeležilo se je bo okoli 50 članov akademije ter več kot 80 nemških literatov in strokovnjakov tega področja.