V Novem mestu zbiranje predlogov za poimenovanje dveh novih mostov

Novo mesto, 3. junija - V Novem mestu, kjer bodo v kratkem uradno odprli dva novozgrajena mostova oz. brvi za pešce in kolesarje prek Krke, so občane pozvali k sodelovanju pri njunem poimenovanju. Gre za mostni brvi v Irči vasi in na novomeški Loki oz. v Kandiji, ki ju je zasnoval priznani projektant Marjan Pipenbaher. Občina predloge sprejema do vključno 9. junija.