Poljska zaprla mejo za tovorna vozila iz Rusije in Belorusije

Varšava, 1. junija - Poljska je v sredo zvečer zaprla mejne prehode z Belorusijo za vsa tovorna vozila, registrirana v Belorusiji in Rusiji. Poteza poljskih oblasti velja za odziv na primer poljsko-beloruskega novinarja Andrzeja Poczobuta, ki so ga zaradi do oblasti kritičnega poročanja v Minsku obsodili na osem let zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.