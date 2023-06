Hrvaška podjetja lani z več kot šestimi milijardami evrov neto čistega dobička

Zagreb, 1. junija - Hrvaška podjetja so lani ustvarila 6,2 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 230 milijonov evrov več kot leto prej. Skupno so imela skoraj 146 milijard evrov prihodkov, 77,4 odstotka več kot predlani. Največ prihodkov in največji dobiček je imela družba Ina, kažejo podatki hrvaške finančne agencije (Fina).