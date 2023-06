Na Baliju izdali vodnik o bontonu za turiste

Bali, 1. junija - Oblasti na indonezijskem otoku Bali so za turiste izdale seznam navodil, kaj naj in česa naj ne počnejo med počitnikovanjem na otoku. Za ukrep so se odločili, potem ko je vedenje številnih tujcev, ki niso spoštovali lokalne kulture, sprožilo ogorčenje med prebivalci otoka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.