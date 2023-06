Murskosoboški policisti še vedno iščejo roparja pošte v Lendavi, v pomoč tudi slika fotorobota

Lendava, 1. junija - Policija še vedno išče neznanega moškega, ki je v sredo zjutraj, oborožen s pištolo, oropal pošto v Lendavi. Osumljenec je visok okoli 180 centimetrov, oblečen je bil v temna oblačila in s kapuco na glavi, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Za lažje prepoznavanje osumljenca so pripravili tudi sliko fotorobota.