V Braziliji nekdanjega predsednika zaradi korupcije obsodili na več kot osem let zapora

Brasilia, 1. junija - Brazilsko vrhovno sodišče je v sredo nekdanjega predsednika Fernanda Collora de Mella zaradi korupcije in pranja denarja obsodilo na osem let in deset mesecev zapora. Po prepričanju sodišča je ta kot senator med letoma 2010 in 2014 sprejel 30 milijonov realov oziroma nekaj več kot 5,6 milijona evrov podkupnin, poročajo tuje tiskovne agencije.