Finance o evropskih sredstvih (1. 6.)

Ljubljana, 1. junija - Teja Grapulin v komentarju Pred nami milijarde evropskih sredstev, a pobiramo drobtine piše o evropskih sredstvih. Iz načrta za okrevanje in odpornost je Slovenija leta 2021 dobila 231 milijonov evrov, ki jih v celoti še ni porabila. V prihodnjih treh letih bi lahko počrpali po več kot milijardo evrov na leto, a to so le načrti, opozarja avtorica.