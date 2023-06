Ljubljana, 1. junija - Župan Občine Bled Anton Mežan (IN NE Janez Fajfar, kot smo napačno zapisali v napovedi) bo danes ob 12. uri na Ljubljanski cesti 15a na Bledu dal izjavo za medije ob odprtju prve zero waste trgovine na Bledu Na kilo, so sporočili z blejske občine.