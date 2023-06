Sevilla v sedmih nebesih, Mourinho kljub porazu ponosno domov

Budimpešta, 1. junija - Nogometaši Seville so pozno sinoči še sedmič osvojili evropsko ligo in so daleč najuspešnejši v tem tekmovanju. V finalu v Budimpešti so po enajstmetrovkah premagali Romo. Po rednem delu je bilo 1:1, nato pa so Španci zadeli štiri enajstmetrovke, Italijani pa le eno.