Newyorške borze končale v rdečem

New York, 31. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Trgi so namreč čakali na ključno glasovanje v kongresu o odpravi omejitve dolga ZDA, medtem ko so podatki kazali na slabšo proizvodno dejavnost Kitajske. Vlagatelji upajo, da se bodo ZDA lahko izognile neplačilu dolga, poroča francoska tiskovna agencija AFP.