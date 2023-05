Slovenska vojska na Kosovo ne bo napotila dodatnih sil

Ljubljana, 31. maja - Slovenska vojska na Kosovo trenutno ne napotuje dodatnih sil, so danes za STA potrdili na ministrstvu za obrambo. Potem ko je v ponedeljek na severu Kosova izbruhnilo nasilje med srbskimi protestniki in pripadniki enot tamkajšnje Natove misije Kfor, ki so jih hoteli razgnati, je Nato napovedal, da bo na Kosovo poslal dodatnih 700 vojakov.