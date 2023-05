Alcaraz v tretjem krogu Pariza

Pariz, 31. maja - Prvopostavljeni Španec Carlos Alcaraz se je kljub nekaj težavam zavihtel v tretji krog odprtega teniškega prvenstva Francije. V 2. krogu je po skoraj dveh urah in pol ugnal Japonca Daniela Tara s 6:1, 3:6, 6:1 in 6:2 in se še naprej poteguje za čim večji delež iz skupnega nagradnega sklada 49,6 milijona evrov.