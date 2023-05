V Izoli o skupnem razvoju slovenske in hrvaške Istre

Izola, 31. maja - Predstavniki občin in znanstvenih ter gospodarskih ustanov iz slovenske in hrvaške Istre so danes v Izoli na posvetu Istra 2030 govorili o čezmejnem sodelovanju. Organizatorji iz Rotary Cluba Koper Academia Litoralis in izolskega zavoda za spodbujanje podjetništva želijo, da bi takšni dogodki postali stalna platforma.