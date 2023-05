Vreme: Krajevne padavine bodo zvečer ponehale

Ljubljana, 31. maja - Zvečer bodo krajevne padavine povsod ponehale. Ponoči se bo jasnilo, zjutraj bo več oblačnosti le še v jugovzhodni Sloveniji. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sončno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad južno Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka z vlažno in nestabilno zračno maso. Od vzhoda priteka nad naše kraje prehodno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V četrtek bo po večini sončno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.