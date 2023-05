Na Okoljskem dnevu gospodarstva izpostavili pomen trajnostnega menedžerja

Brdo pri Kranju, 31. maja - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je danes na Brdu pri Kranju pripravila Okoljski dan gospodarstva, na katerem so predstavili novosti na področju okoljskih predpisov. Posebno pozornost so namenili vlogi in pomenu okoljskega trajnostnega menedžerja v podjetjih. Prvič so podelili tudi nagrado za najboljšega tovrstnega menedžerja.