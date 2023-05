AVP: V prometnih nesrečah sta življenje letos izgubila dva otroka

Ljubljana, 31. maja - Letos sta življenje v prometnih nesrečah izgubila dva otroka, eden kot potnik na traktorskem priključku in drugi kot pešec. Letos do 30. maja je bilo po trenutnih podatkih v prometnih nesrečah udeleženih 135 otrok do 14. leta starosti, v enakem obdobju lani pa 142, so sporočili z Agencije za varnost prometa (AVP).