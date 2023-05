Uspešen povratek žensk na delo po dolgotrajni bolniški terja zgodnjo poklicno rehabilitacijo in sistemsko ureditev

Ljubljana, 31. maja - Uspešen povratek žensk na delo po dolgotrajnem bolniškem staležu zahteva zgodnjo poklicno rehabilitacijo in sistemsko ureditev, so poudarili udeleženci današnje okrogle mize v organizaciji Združenja Europa Donna Slovenija. Izpostavili so pomen tesnejšega sodelovanja z delodajalci in se zavzeli za skupno informativno točko.