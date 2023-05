Na Japonskem odslej dovoljeno obratovanje jedrskih reaktorjev več kot 60 let

Tokio, 31. maja - Japonski parlament je danes sprejel zakon, ki jedrskim reaktorjem omogoča obratovanje tudi preko trenutne 60-letne omejitve. Po novem so dovoljene izjeme za reaktorje, ki so morali prekiniti obratovanje iz "nepredvidljivih" razlogov. S to potezo želijo nasloviti energetske izzive in doseči podnebne cilje.