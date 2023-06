V ajdovski občini zaživela izposoja električnih koles

Ajdovščina, 3. junija - V Ajdovščini in bližnji okolici si je po novem mogoče izposoditi električna kolesa. Uporabnikom sistema, ki so ga poimenovali Kulu, bo na voljo 13 koles na treh polnilnih postajah na različnih lokacijah, ki jih nameravajo v prihodnje še dopolnjevati. Vzpostavljena je tudi avtomatizirana izposoja koles, so ta teden povedali na novinarski konferenci.