EU in ZDA krepita sodelovanje na področju umetne inteligence

Lulea, 31. maja - Predstavniki Evropske komisije in ameriške vlade so danes na Švedskem vzpostavili tri skupne delovne skupine na področju umetne inteligence. Strani krepita tudi sodelovanje na področju polprevodnikov in električne mobilnosti. Prav tako sta se dogovorili o več ukrepih za bolj zeleno in varnejšo medsebojno trgovino.