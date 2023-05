Centri za obveščanje zaradi mobilne funkcije SOS v sili prejemajo vse več nenamernih klicev

Ljubljana, 31. maja - Regijski centri za obveščanje v zadnjem času prejemajo povečano število nenamernih klicev, ki so posledica funkcije SOS v sili za lažji klic na pomoč na novejših mobilnih napravah, so iz uprave za zaščite in reševanje sporočili preko svojega Twitter profila in dodali, da to lahko predstavlja resno težavo.