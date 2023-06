Na Dunaju razstavlja Roberto Kusterle, galerija Photon na sejmu Art Basel

Dunaj, 2. junija - V galeriji Photon na Dunaju bodo danes odprli razstavo Roberta Kusterleja. Mednarodno uveljavljeni vizualni umetnik in fotograf bo svoja dela predstavil pod naslovom Cartacei & Echo, so sporočili iz ljubljanske galerije Photon. Ta bo tudi letos sodelovala na sejmu Photo Basel v času tamkajšnjega tedna umetnosti, ki bo od 13. do 18. junija.