V tržiškem domu starostnikov odprli enoto za začasne namestitve

Tržič, 31. maja - V Domu Petra Uzarja v Tržiču so danes slovesno odprli novo bivalno enoto za zagotavljanje začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let. Enoto, ki bo lahko sprejela do 11 oseb, so uredili z rekonstrukcijo mansarde objekta. Dela so stekla že jeseni leta 2021, prihodnji teden pa bo enota sprejela prve stanovalce.