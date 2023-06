Na gorski Vinklovi domačiji gostijo umetnici Anne Possarnig in Jerco Rožnik Novak

Današnja premiera plesnega dogodka Zdravo, seno!, ki bo na prostem, je prilagojena točno določenemu okolju.

Meje so umetni poseg v naravno obliko sveta. A z zarisovanjem mej se vzpostavljajo tudi kulturne in narodne specifike med ljudmi, ki si včasih delijo skupno odrejen košček zemlje. Mednarodno ozadje plesalk, kjer ena prihaja iz avstrijske Koroške in druga iz Slovenije, tokrat ni naključje, temveč ključni motiv za raziskovanje ideje o skupnih geografskih koreninah, kulturnih presečiščih in podobnostih skupnega prostora prek državnih meja, so dogodek opisali pri zavodu Flota.

Kot so še napovedali, bosta umetnici skozi ples vstopali v osebno zgodovino ustvarjalne poti in obenem odstirali (narodnostne) kolektivne elemente, ki so nanju neizbežno vplivali. Predstava Zdravo seno! bo ob živi spremljavi elektronske glasbe samobitnost narave, ki sama po sebi ne pozna pomena meje, vstopila v prostor podeželske estetike in se približala dinamiki tamkajšnjih vsakdanjih gibov, obredov, šeg in navad.

Poetika folklore bo po principu cikla štirih letnih časov razpirala motive idile, dela, ritualov/transcendence in borbe za skupno dobro. V neobičajnem prečenju ruralnega in umetnosti se bo zgodilo njuno večplastno srečanje, kjer bo ples prepoznan kot delo in podeželje kot performativni potencial, so še dodali v zavodu za kulturo Flota, ki je producent predstave Zdravo, seno!. Ta bo oktobra na ogled tudi v Stari elektrarni v Ljubljani. Koproducent predstave je zavod Bunker.

Aki Traar je producent digitalne in eksperimentalne glasbe, oblikovalec zvoka in izvajalec z Dunaja. Njegova glasbena pripoved se giblje med žanri, kot so EDM, eklektično oblikovanje zvoka in elektronika. Svoja dela je izvajal na različnih prizoriščih in dogodkih po vsej Avstriji. Po kratkem bivanju na pariški Cite internatonale des Arts Traar trenutno ustvarja glasbo za različne gledališke produkcije v Avstriji in Nemčiji.

Ekološko Vinklovo domačijo na avstrijskem Koroškem vodi slovenska družina Haderlap. Na kmetiji poleg kmetijske in gozdarske dejavnosti cvetijo tudi literatura, umetnost in ustvarjalno izražanje.