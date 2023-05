Na ponovnih volitvah predstavnika kulture in športa v DS največ glasov Luki Steinerju

Ljubljana, 31. maja - Na ponovnih volitvah državnega svetnika, predstavnika kulture in športa, ki so potekale danes, je največ glasov prejel Luka Steiner, so sporočili iz Državne volilne komisije. Zanj je glasovalo 10 od 17 navzočih elektorjev. Pet elektorjev je glasovalo za Zorana Pozniča, dva za Tomaža Simetingerja, nobeden za Boruta Pelka.