ZDA in Kitajska z medsebojnimi obtožbami po novem incidentu v Južnokitajskem morju

Washington/Peking, 31. maja - V Južnokitajskem morju je pred dnevi prišlo do novega incidenta med ZDA in Kitajsko, v katerem sta bili udeleženi kitajsko in ameriško vojaško letalo. Peking je za incident, ki ga je označil za nevarno provokacijo, okrivil ZDA. Te pa so zatrdile, da je kitajsko letalo izvedlo "nepotrebno agresiven manever" v mednarodnem zračnem prostoru.