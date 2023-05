Delnice Save Re po objavi rezultatov dopoldne poskočile

Ljubljana, 31. maja - Delnice Pozavarovalnice Sava so po objavi četrtletnih rezultatov v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi poskočile za več kot pet odstotkov, vlagatelji pa so z njimi doslej opravili za dobrih 260.000 evrov prometa. Po prometu sledijo Krkine delnice, ki pa so ostale na izhodiščni ravni.