Ljubljana, 31. maja - Zmagovalec letošnjega izbora za slovenski startup leta je podjetje ReCatalyst, ki razvija in proizvaja novo generacijo katalizatorjev za vodikove gorivne celice, kar znižuje stroške proizvodnje slednjih. Ostali štirje finalisti so bili Gentler Stories, Paradigma Technologies, Quantifly in Woice, so sporočili organizatorji izbora.