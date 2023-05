V Črni na Koroškem slovo od slikarja samouka Leandra Fužirja

Črna na Koroškem, 31. maja - V Črni na Koroškem se bodo danes poslovili od častnega občana, slikarja samouka Leandra Fužirja - Landija, ki je umrl v nedeljo, star 81 let. Leander Fužir je bil v lokalnem okolju in tudi širše posebej poznan po akvarelnem upodabljanju likov in prizorov iz del koroškega pisatelja Prežihovega Voranca.