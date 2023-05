Ljubljana, 31. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi jutranje prometne konice povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Proti Ljubljani so zastoji iz smeri Primorske, Gorenjske, Štajerske, Dolenjske in Kočevja.