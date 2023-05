Po prepričanju policije lahko nasilje prepoznamo le s skupnim sodelovanjem

Murska Sobota, 30. maja - Na policiji ob nedavnih dogodkih, kakršen se je zgodil v Srbiji, opozarjajo, da lahko nasilje prepoznamo in ga ustavimo le s skupnim sodelovanjem in povečano senzibilnostjo za zlorabe, grožnje, in stiske. Ob tem izpostavljajo tudi primer, ki so ga pred dnevi zaznali na eni izmed srednjih šol v Murski Soboti.