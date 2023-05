Upravni odbor OZS proti zamisli o 30-urnem delovnem tednu in obvezni božičnici

Ljubljana, 30. maja - Člani upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) so med drugim razpravljali o zakonodajnih spremembah na področju trga dela, o katerih tečejo pogajanja med socialnimi partnerji. Obrtniki in podjetniki nasprotujejo možnosti uvedbe 30-urnega delovnega tedna in obvezni božičnici.