Juventus se je izognil novemu odvzemu točk

Torino, 30. maja - V vrstah 36-kratnih italijanskih nogometnih prvakov iz Torina so se izognili novemu odvzemu točk in zdrsu po ligaški lestvici. Razsodišče italijanske nogometne zveze je Juventusu po priznanju krivde zaradi laganja o igralcih, ki so se odrekli plačam med pandemijo covida-19, naložilo "zgolj" plačilo globe v višini več kot 700.000 evrov, poroča AFP.