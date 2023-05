Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 30. maja - Trgovanje na Ljubljanski borzi je minilo brez posebnosti. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je pridobil 0,42 odstotka in se ustavil pri 1221,55 točke. Borzni posredniki so opravili za 736.024 evrov poslov, pri čemer je na delnice Krke odpadla več kot polovica prometa. Krkine delnice so bile tudi ene redkih v prvi kotaciji z rastjo tečaja.