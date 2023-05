Šturm ostaja v Ljubljani

Ljubljana, 30. maja - Vodstvo hokejskega kluba Olimpije nadaljuje s sestavljanjem ekipe za novo sezono. Iz kluba so danes sporočili, da so še za eno sezono podaljšali sodelovanje z reprezentančnim napadalcem Jako Šturmom, ki je v Ljubljano prišel v sezoni 2021/22 z Jesenic, ko so Ljubljančani vstopili v avstrijsko hokejsko ligo ICE.