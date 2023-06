Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 3. junija - V samozaložbi so izšla pisma, ki sta si jih med letoma 2005 in 2020 izmenjali Breda Smolnikar in Jolka Milič. Založba Beletrina je ponatisnila pripovedko Kekec nad samotnim breznom Josipa Vandota, pri založbi Miš pa je izšla knjiga 78-nadstropna hišica na drevesu avstralskega avtorskega tandema Andy Griffiths - Terry Denton.