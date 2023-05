Za uboj ženske v Mariboru osumljen njen 20-letni partner

Ljubljana, 30. maja - Policisti so za nasilno smrt 27-letne državljanke Srbije, katere truplo so v soboto našli v stanovanju v Mariboru, ovadili njenega 20-letnega partnerja. Osumljeni je v priporu. Policija ga je v preteklosti že obravnavala zaradi zaradi prekrška in kaznivih dejanj z elementi nasilja.