Na Ptuj julija znova vabi glasbeni festival Arsana

Ptuj, 30. maja - Mednarodni glasbeni festival Arsana, ki je v dosedanjih štirinajstih letih na Ptuju ponudil preko tisoč dogodkov in gostil okoli 10.500 umetnikov mednarodnega slovesa, bo letos potekal med 14. in 29. julijem. Kot je na novinarski konferenci povedal vodja festivala Mladen Delin, bodo na več kot 50 dogodkih gostil 350 domačih in tujih ustvarjalcev.