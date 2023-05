Ministri iz vrst Levice v podporo predlogu za omejitev županskih mandatov

Ljubljana, 30. maja - Ministri iz vrst Levice Luka Mesec, Asta Vrečko in Simon Maljevac bodo danes oddali svoje podpise za vložitev predloga zakona za omejitev županskih mandatov na največ dva zaporedna mandata, so sporočili iz Levice. Gre za predlog dopolnitve zakona o lokalnih volitvah, ki so ga pripravili v Piratski stranki.