Londonska policija s paralizatorjem nad 91-letnico

London, 30. maja - Policisti londonske policije so ta mesec proti 91-letni ženski uporabili električni paralizator in ji na glavo nataknili kapuco proti grizenju in pljuvanju, potem ko je ta ob njihovem prihodu zaradi spora s svojim negovalcem pljunila v enega od njih. Ukrepe policistov trenutno preiskuje neodvisni urad za policijsko ravnanje.